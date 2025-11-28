ترامب يكشف تطورات جديدة بخصوص هجوم واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفاة أحد عنصريْ الحرس الوطني متأثراً بجراحه إثر الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن ظهر يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن العنصر الثاني ما زال في حالة حرجة.

وقال ترامب خلال كلمة له بمناسبة عيد الشكر على حاملة الطائرات “يوجيما” في فلوريدا إن منفذ الهجوم الذي استهدف عناصر الحرس الوطني يرقد هو الآخر في وضع خطير.

وأشار ترامب إلى أمن وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المشتبه به مواطن أفغاني جرى نقله إلى الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة.

وأعاد ترامب التذكير بسياساته الحدودية قائلاً إنه أوقف ما وصفه بـ”الاجتياح” الذي كانت تتعرض له البلاد من المهاجرين غير النظاميين، مؤكداً أن الولايات المتحدة باتت، في عهده، تتمتع بأقوى حدود في تاريخها، على عكس ما كانت عليه في فترة رئاسة جو بايدن.

المشتبه به في هجوم واشنطن

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المشتبه فيه، المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال (29 عاما) سبق أن عمل مع القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في أفغانستان قبل إجلائه إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن لاكانوال وصل إلى الأراضي الأمريكية في سبتمبر/أيلول 2021 عقب الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت الشبكة عن مدير الـ”CIA” السابق جون راتكليف أن المشتبه فيه خدم إلى جانب القوات الأمريكية في قندهار، إحدى أهم القواعد العسكرية خلال الحرب.

وأشارت شبكة “NBC” إلى أن لاكانوال خدم 10 سنوات في الجيش الأفغاني إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية، وكان يعمل مؤخرا في شركة “أمازون”.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، دخل في إطار برنامج “Operation Allies Welcome”، قبل أن يحصل على اللجوء في إبريل/نيسان الماضي، بعد 3 أشهر من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.