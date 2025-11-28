سرايا القدس تعلن تنفيذ سلسلة عمليات تفجيرية ضد قوات الاحتلال في جنين وطوباس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ مقاتليها سلسلة عمليات ميدانية ضد القوات الإسرائيلية خلال اقتحامات متزامنة في محافظتَي جنين وطوباس، مؤكدة استمرار الاشتباكات في محاور عدة “وفق ظروف الميدان ومعطياته”.

وقالت كتيبة جنين في بيانات متعاقبة إن مقاتلي سرية السيلة الحارثية يتصدون لاقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة من اتجاهات عدة، مشيرة إلى استهداف مسارات التعزيزات العسكرية في محور الزيود بعبوة ناسفة أرضية من نوع طوفان، وقالت إنها حققت “إصابات مباشرة” في الآليات المتقدمة.

وأضافت الكتيبة أن مقاتليها واصلوا عمليات الاستهداف، إذ جرى ضرب آلية عسكرية من نوع نمر في محور البير الغربي بعبوة ناسفة من النوع ذاته، مؤكدة تسجيل “إصابات مؤكدة” في الآلية المستهدفة.

وتابعت أن إحدى مجموعاتها تمكنت من تفجير عبوة موجَّهة من نوع سجيل في آلية نمر أخرى في محور البير، موضحة أن التفجير أدى إلى “إصابة مباشرة” في المركبة، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات في نقاط عدة داخل البلدة.

وفي بيان آخر، أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة أرضية مُعدَّة سلفا من نوع طوفان في سيارة جيب عسكرية إسرائيلية داخل محور الزيود، مؤكدة استمرار مقاتليها في مواجهة القوات المقتحمة “على امتداد المحاور الملتهبة”.

وفي سياق متصل، أعلنت كتيبة طوباس أن مقاتليها استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية راجلة في محور واد التياسير مستخدمين عبوة مضادة للأفراد محلية الصنع، مؤكدة استمرار الاشتباك وتصدي مجموعاتها لتحركات القوات وفق “معطيات الميدان وظروفه”.

ولم تصدر الجهات الإسرائيلية تعليقا بشأن ما أعلنته سرايا القدس.