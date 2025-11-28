مئات الآلاف من السوريين يتظاهرون رفضا للتقسيم وإحياء لذكرى معركة ردع العدوان (فيديو)

خرج مئات الآلاف من السوريين إلى الساحات في محافظات عدة، اليوم الجمعة، للتعبير عن رفضهم تقسيم البلاد، ودعمهم خيار الوحدة بين مكونات الشعب كافة، وذلك بمناسبة ذكرى معركة ردع العدوان التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس السوري أحمد الشرع في خطاب متلفز، مساء الخميس، مواطني بلاده بجميع فئاتهم ومكوناتهم إلى النزول للساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم بذكرى معركة ردع العدوان.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) وقناة الإخبارية السورية الرسميتان بانطلاق فعاليات شعبية في المحافظات السورية بمناسبة ذكرى معركة ردع العدوان، وتأكيدا للوحدة الوطنية ورفض التقسيم.

وتُعَد معركة ردع العدوان “العملية العسكرية الكبرى” التي أطلقتها فصائل المعارضة السورية أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في شمال غربي سوريا، بهدف الرد على التصعيد العسكري للنظام السابق، والعمل على توسيع مناطق سيطرتها.

ففي مدينة حمص (وسط)، شارك أكثر من 300 ألف شخص، وفق تقديرات أولية، في مظاهرات مؤكدة للوحدة ورافضة لأي مشروعات تقسيم أو شروخ تستهدف وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي، حسب ما نقلته “سانا” عن مدير الشؤون السياسية في حمص عبيدة الأرناؤوط، الذي أشار إلى خروج آلاف المواطنين في مظاهرات مماثلة ببقية مناطق المحافظة.

وأكد أن حجم المشاركة الشعبية اليوم يعكس بوضوح أن الوطن مساحة مشتركة تجمع جميع أبنائه، لا ساحات متقابلة ولا معسكرات متصارعة.

وفي ريف محافظة حلب (شمال)، تجمَّع أهالي قبتان الجبل في الساحة الرئيسية للبلدة التي تُعَد نقطة البداية لمعركة ردع العدوان لإحياء ذكرى تحريرها، وانضم إليهم متظاهرون من قرى مجاورة.

كما خرجت مظاهرات في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب، ومدينتي السفيرة ومنبج بريف المحافظة.

وفي محافظة إدلب (شمال غرب)، شارك سوريون بفعاليات شعبية في ساحة السبع بحرات، ومدن أريحا ومعرة النعمان وخان شيخون وسلقين، تأكيدا للوحدة الوطنية ورفضا لدعوات التقسيم والانفصال.

وفي العاصمة دمشق (جنوب)، انطلقت مسيرة شعبية من أمام الجامع الأموي، مرورا بسوق الحميدية ثم شارع النصر فساحة الأمويين، تأكيدا لوحدة الصف ورفضا لكل مشروعات التقسيم.

وفي محافظة درعا (جنوب)، نظم مواطنون مظاهرة في ساحة 18 آذار بمدينة درعا مركز المحافظة، تأكيدا لوحدة الأراضي السورية.

كما خرج متظاهرون في مدن طفس والصنمين وبصرى الشام بريف محافظة درعا، بالمناسبة ذاتها.

وفي الساحل السوري (غرب)، شهد الكورنيش البحري ومدينة بانياس في محافظة طرطوس، إضافة إلى مدينتَي اللاذقية وجبلة، فعاليات شعبية تأكيدا لوحدة الشعب السوري ورفضا لدعوات التقسيم والانفصال.

كما خرجت مسيرات مماثلة في ساحة العاصي بمدينة حماة (وسط) فضلا عن مدينة دير الزور (شمال شرق) ومدينة دوما وأشرفية صحنايا بريف دمشق (جنوب) ومناطق أخرى في أنحاء البلاد.

ورفع المشاركون في الفعاليات لافتات تؤكد خيار الوحدة، منها “مستعدون للحفاظ على وحدة سوريا” و”سوريا لجميع السوريين” و”سوريا وطن يجمعنا جميعا”.

كما ردد المشاركون هتافات داعمة للوحدة، منها “واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970-2000).