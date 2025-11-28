واشنطن: مراجعة جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة بايدن

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستراجع جميع طلبات اللجوء التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في أعقاب إطلاق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين في بيان إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعكف على “مراجعة جميع حالات اللجوء التي أقرتها إدارة بايدن التي لم تُخضع حالات هؤلاء المتقدمين للتدقيق اللازم”.

كما أعلنت إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية وقف النظر في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن القرار يأتي “لإجراء المزيد من المراجعة لبروتوكولات الأمن والتدقيق”.

وجاءت قرارات إدارة ترامب في أعقاب إطلاق رجل أفغاني النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة.

ووصف ترامب حادث إطلاق النار بأنه “عمل إرهابي”، وأن مطلق النار المشتبه به قدم من أفغانستان في عام 2021.

وألقى ترامب باللوم على سلفه جو بايدن، قائلا إن المشتبه به “جاء جوا من قبل إدارة بايدن في عام 2021 وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس بايدن”.

ووفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، تقدم المشتبه به بطلب لجوء في عام 2024، عندما كان بايدن لا يزال رئيسا، لكن تمت الموافقة على طلبه قبل إدارة ترامب في أبريل /نيسان 2025.