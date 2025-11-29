أردوغان: هناك قاتل لم ينل حظا من الإنسانية على رأس إسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تعوق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتنتهك وقف إطلاق النار، مضيفا “هناك قاتل لم ينل حظا من الإنسانية على رأس إسرائيل”، فيما بدا إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر أردوغان، السبت، أن إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة “لأسباب مختلقة”، في حين تتصرف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحكمة للحفاظ على وقف إطلاق النار رغم الاستفزازات.

وانتقد الرئيس التركي، خلال حفل توزيع جوائز في إسطنبول، صمت “العالم المتحضر” أمام المجازر والإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال إن العالم اكتفى فقط بمشاهدة “وحشية إسرائيل” طيلة العامين الماضيين.

وأشار إلى أن أكثر من 13 ألفا و500 طالب، وأكثر من 830 معلما وموظفا تربويا، و193 عالما وأكاديميا في قطاع غزة استُشهدوا بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين هناك أكثر من 785 ألف طالب محرومون من حقهم في التعليم.

وأضاف أن 80% من مدارس غزة، أي 668 مبنى مدرسيا، كانت هدفا لقنابل إسرائيل.

وأكد أردوغان أن هذه الأرقام “ليست نتائج قاسية للحرب فحسب، بل هي جزء من سياسة إبادة جماعية متعمَّدة ومخطَّط لها تطبّقها إسرائيل.