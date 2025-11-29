أول تعليق من فنزويلا بعد إعلان ترامب إغلاق المجال الجوي فوق محيطها بالكامل

أدانت فنزويلا، اليوم السبت، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي اعتبار مجالها الجوي “مغلقا بالكامل”، ووصفته بـ”تهديد استعماري”.

وأورد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “فنزويلا تندد بالتهديد الاستعماري الذي يسعى إلى المساس بسيادة مجالها الجوي وتدينه، إذ يشكل عدوانا جديدا مستفزا وغير مشروع وغير مبرر ضد الشعب الفنزويلي”.

ونقلت رويترز عن الحكومة الفنزويلية، قولها: “نرفض منشور ترامب المعادي والأحادي والتعسفي بشأن إغلاق المجال الجوي لبلادنا”.

وأتى إعلان ترامب فيما تُكثّف الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا من خلال نشر قواتها على نطاق واسع في منطقة البحر الكاريبي ولاسيما عبر إرسال أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة، والتهديد بشن ضربات برية على الأراضي الفنزويلية في إطار حربها على عصابات المخدرات.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل، دون ذكر المزيد من التفاصيل وفي الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل”.

وتتواصل منذ شهور غارات أمريكية على قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي. وحشدت الولايات المتحدة قوات لها بالمنطقة، كما وجه ترامب بعمليات سرية لوكالة المخابرات المركزية في فنزويلا.

وأبلغ ترامب مجموعة من العسكريين هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستبدأ “قريبا جدا” عمليات برية لوقف تجار المخدرات الفنزويليين المشتبه بهم.