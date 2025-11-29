إخلاء سبيل الجنود المتهمين بإعدام شابين فلسطينيين في جنين (فيديو)

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح الجنود الذين قتلوا شبانا فلسطينيين في جنين بعد خضوعهم للتحقيق، وفق ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.

وقالت القناة إن الجنود برروا فعلتهم خلال التحقيق بالقول إنهم كانوا “واثقين” من أن الشبان الذين وصفوهم بـ”المخربين” كانوا يحملون مسدسات أو عبوات ناسفة على أجسادهم، وإنهم لم يستجيبوا لتعليمات القوة الإسرائيلية.

ووفق ما أفادت به القناة، فقد أوضح أحد الجنود أن أحد الشبان قام بالركض، معتبرا أن “ذلك يعني أنه كان على وشك تنفيذ عملية ضدهم”، وهو ما دفع القوة -بحسب روايتهم- إلى إطلاق النار.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، قبل يومين، لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على شابين أعزلين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ويُظهر المقطع جرافة تابعة لجيش الاحتلال تهدم ما بدا بابا في أحد المنازل، قبل أن يخرج الشابان من الداخل.

وبعد خروجهما، قام أفراد من جيش الاحتلال بتفتيشهما ثم أمروهما بالدخول مرة أخرى، وأطلقوا الرصاص عليهما من المسافة صفر.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيدين هما: المنتصر بالله محمود قاسم (26 عاما) ويوسف علي يوسف عصاعصة (37 عاما)، مضيفة أن الاحتلال يحتجز جثمانيهما.

وأمس الجمعة، واصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تحريضه على قتل الفلسطينيين، منتقدا التحقيق مع أفراد من شرطة حرس الحدود على خلفية جريمة الإعدام الميداني للشابين.