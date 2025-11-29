عائلتا شهيدي جنين تكشفان ما جرى لحظة إعدام الاحتلال للشابين (فيديو)

اتهمت عائلتا الشهيدين يوسف عصاعصة (37 عاما) والمنتصر بالله عبد الله (26 عاما) الجيش الإسرائيلي بإعدامهما ميدانيا رغم استسلامهما ورفعهما أيديهما خلال اقتحام منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين قبل يومين، مطالبتين بتحقيق دولي عاجل واستعادة جثمانيهما المحتجزين.

وقال كاسر عبد الله، شقيق الشهيد المنتصر بالله: “اللي صار في عملية الاغتيال، أنهم (الاحتلال) قتلوهم بدم بارد. (الشهيدان) سلموا حالهم ورفعوا إيديهم، يعني خلص اعتقال عادي، بعدين (عناصر جيش الاحتلال) بلشوا فيهم ضرب برا، وأطلقوا النار عليهم. ونزلوا عليهم بوابة المحل نفسه، وأخذوا جثامينهم”.

وأضاف: “المنتصر شاب ملتزم دينيا وخلوق. عرفناه من الفيديو نفسه، من لبسه ومن مشيته، كان واضح بالفيديو أنه هو”.

وأشار إلى قصة استشهاد أخ آخر له قائلا “خالد أخوي الله يرحمه، اعتقلوه بالـ2023، تعرض للتعذيب وقلة الاهتمام الصحي، أصابه مرض وما عالجوه، واستشهد بالسجن”.

أما محمود علي يوسف عصاعصة، قريب الشهيد يوسف، فروى تفاصيل اللحظة: “يوسف بنعرف إنه مطارد وبدهم إياه (الاحتلال)، وكان محاصر، بس ما توقعنا إنه يكون الحصار بهاي الطريقة”.

وتابع: “يوسف سلم حاله ورفع إيديه، بس أعدموه بدم بارد، بوحشية. نطالب الجهات الرسمية إنه يسترجعوا حقوقنا بهذا اللي صار، وبنطالب إنهم يسلموا الجثمان بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف “الجيش أعدم، وما توقع يكون في تصوير يمسكهم أو يثبت عليهم هاي الجريمة”، مؤكدا أن هذا “الجيش نازي، بتعامل بوحشية، بدون أي رحمة ولا ضمير”.

وتابع: “إحنا لما شفنا الفيديو، ما توقعنا إنه يوسف. بس من اللمحات الأولى قدرنا إنه هو. بالنهاية استنينا الجهات الرسمية تبلغنا، فتبين إنه يوسف اللي كان سلم حاله وأعدموه بدم بارد. ما مرَّت علينا إنه واحد يرفع إيديه ويسلم حاله ويتعدموه بهاي الطريقة”.

وتابع “إحنا بنطالب بحقوق الإنسان وبالصليب الأحمر وأي جهات رسمية مختصة، ونطالب بجثمانه بأسرع وقت ممكن”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا “الفيديو” الذي وثّق إعدام الشابين الأعزلين ميدانيا، في مشهد أثار ردود فعل واسعة، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بالتحقيق الفوري في الحادثة بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وأعدمت قوات إسرائيلية الشابين المنتصر بالله عبد الله ويوسف عصاعصة في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجزت جثمانيهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على الشابين الأعزلين في مدينة جنين.

وأظهر مقطع “الفيديو”، الشابّين، وقد استسلما قبل أن يأمرهما عناصر الجيش بالعودة من حيث خرجا ويقتلهما فورا ويدمّر المكان فوق جثتيهما بوساطة جرافة.