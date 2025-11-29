بعد إنذار بوجود قنبلة.. إخلاء مقر “فرانس تلفزيون” في باريس ووقف البث المباشر (فيديو)

شهد مقر شبكة “فرانس تلفزيون” العمومية في باريس، اليوم السبت، حالة استنفار أمني واسعة بعد تلقي الجهات الحكومية إنذارا بوجود قنبلة داخل المبنى، وهو ما أدى إلى إخلاء المكاتب ووقف البث المباشر لقناة “فرانس إنفو” وتعطل موقعها الإلكتروني.

وأكدت إذاعة “فرانس إنفو” أن قرار الإخلاء جاء فور تلقي الإدارة إخطارا رسميا بوجود تهديد محتمل، لتصل في وقت قصير وحدات من الشرطة الفرنسية وفريق متخصص مع الكلاب البوليسية التي باشرت عمليات البحث والتمشيط داخل المقر ومحيطه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” للحظة إعلان مقدمي أحد البرامج اضطرارهم إلى وقف البث مباشرة بعد انطلاق صفارات الإنذار داخل الاستوديو.

🔴 Direct : Après plus de deux heures d’évacuation, l’antenne reprend ses droits. #canal16 pic.twitter.com/Rpipb5bVYo — franceinfo (@franceinfo) November 29, 2025

وأشار شهود من داخل المؤسسة الإعلامية إلى أن عملية الإخلاء جرت بسرعة ومن دون تسجيل إصابات، في حين واصلت الشرطة تحقيقاتها للتأكد من طبيعة التهديد ومصدره.

وتأتي هذه الواقعة بعد سلسلة إنذارات مشابهة طالت مؤسسات إعلامية فرنسية خلال الأسابيع الأخيرة. ففي 15 نوفمبر/تشرين الثاني، اضطرت قناة “بي إف إم تي في” (BFMTV) وإذاعة “آر إم سي” (RMC) إلى إخلاء مقارهما أكثر من ساعتين بعد تلقي الشرطة رسالة تهديد تحدثت عن وجود عبوات ناسفة داخل المبنى، قبل أن تسمح قوات الأمن للموظفين بالعودة إثر استكمال عمليات التفتيش.

وتتابع السلطات الفرنسية التحقيق في إنذار “فرانس تلفزيون”، في حين تبقى إجراءات السلامة مشددة في المؤسسات الإعلامية تحسُّبا لأي تهديد جديد.