ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها كاملا، في خطوة تزيد من حدة التوتر المتصاعد بين واشنطن وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، موجها حديثه إلى شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر “يُرجى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل”.

كما يأتي إعلان ترامب في وقت عززت فيه الإدارة الأمريكية وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي، عبر نشر قوة بحرية كبيرة تشمل أكبر حاملة طائرات في العالم، في خطوة تقول واشنطن إن هدفها الرئيسي هو الحد من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

لكن كاراكاس تتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى الإطاحة بمادورو و”الاستيلاء على نفط فنزويلا”، معتبرة أن الانتشار العسكري الأمريكي يحمل أهدافا سياسية مباشرة تتجاوز محاربة التهريب.

ضربات أمريكية

ومنذ بداية سبتمبر/أيلول، نفذت القوات الأمريكية ضربات لأكثر من 20 سفينة قالت إنها تشتبه في أنها تُستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا، وفق ما أعلنته واشنطن، من دون تقديم أدلة علنية على طبيعة أنشطة تلك السفن.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لشركات الطيران قد أصدرت تحذيرا رسميا من “وضع خطِر محتمل” فوق فنزويلا بسبب التوترات الأمنية، مشيرة إلى “تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها”.

وأدى ذلك إلى أن ست شركات طيران دولية كبرى علَّقت رحلاتها إلى كاراكاس، وهو ما دفع فنزويلا إلى اتخاذ قرار بسحب تراخيص تشغيل هذه الشركات.

واتهمت الحكومة الفنزويلية تلك الشركات بـ”المشاركة في أعمال إرهاب الدولة التي تروّج لها الولايات المتحدة” عبر تعليق عملياتها الجوية من جانب واحد.