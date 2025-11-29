سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني (فيديو)

Published On 29/11/2025

نظم الآلاف في مدن أوروبية مظاهرات وفعاليات في الشوارع والميادين الرئيسية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وخرجت المظاهرات في مدينة ميلانو الإيطالية والعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن والنمساوية فيينا والألمانية برلين، ومدن أخرى.

ويصادف اليوم، 29 نوفمبر/تشرين الثاني، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامنا مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).

وقد اعتمدت الأمم المتحدة هذا اليوم عام 1977، ليكون مناسبة دولية لإظهار الدعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال الوطني، والسيادة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

ويكتسب اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال العاميين الماضيين أهمية مضاعفة، مع ما آلت اليه الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات

