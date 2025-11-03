أبرزهم العقيد أساف حمامي.. إسرائيل تعلن هوية جثث 3 من أسراها وترامب يعلق

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم التعرف على هوية جثث الأسرى الـ3 الذين سلمتهم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ومنهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابط إسرائيلي تأسره القسام.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان “استعادة جثث العقيد آساف حمامي والنقيب عومر مكسيم ناؤترا والرقيب أول عوز دانييل”.

وأضاف جيش الاحتلال “إن على حماس تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة المختطفين إلى عائلاتهم”.

לשכת רה"מ: אל"מ אסף חממי וסמ"ר עוז דניאל הם החללים הנוספים שהושבו אתמול לישראל@yanircozin pic.twitter.com/xukSH3JWPF — גלצ (@GLZRadio) November 3, 2025

وطالب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس “بالوفاء بالتزاماتها” وإعادة جثت بقية الأسرى. وأضاف “لن نتنازل عن إعادة جميع جثامين المختطفين ولن ندخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أمس الأحد أن “إسرائيل تسلّمت جثامين 3 مخطوفين من حماس عبر طواقم الصليب الأحمر، وتم نقل التوابيت إلى معهد الطب العدلي في “أبو كبير” لفحصها والتأكد من هوية أصحاب الجثامين”.

تعليق ترامب

وفي تصريح أدلى به للصحفيين على متن طائرته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع والدي الضابط الأمريكي الإسرائيلي عومر ناؤترا من نيويورك بعد تسلّم جثمان ابنهما، مضيفا: “أعدنا اليوم جثامين 3 مخطوفين وما زال البحث جاريا عن الباقين”.

משפחתו של החלל עומר נאוטרה הודיעה כי הוא הושב לישראל הלילה: "הוא שב לארץ שאהב ושירת" pic.twitter.com/PsB5VStnxv — גלצ (@GLZRadio) November 3, 2025

يُذكر أن ناؤترا، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، كان ضابطا برتبة نقيب في جيش الاحتلال وقُتل في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء قيادته دبابة في جنوب إسرائيل.

وكان حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس قد قال أمس في بيان “تسليم القسام 3 جثامين لجنود الاحتلال يأتي في إطار التزام الحركة الثابت بإكمال مسار التبادل، وبذل كل الجهد لتسليم جميع الجثامين بأسرع وقت”.

وأضاف “في المقابل، مطلوب من الوسطاء الضغط على الاحتلال لتطبيق استحقاقات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة“.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبذلك تكون حماس قد أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 18 أسيرا من أصل 28.