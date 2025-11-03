أردوغان: حماس ملتزمة باتفاق غزة وإسرائيل قتلت عشرات الأبرياء منذ بدء سريان وقف النار (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واضحة في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تواصل إسرائيل الاحتلال والقتل في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، بمركز إسطنبول للمؤتمرات، خلال افتتاح الاجتماع الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك).

وأضاف أردوغان أنه بالرغم من أن حماس “ملتزمة للغاية” باتفاق وقف إطلاق النار، فإن سجل إسرائيل في هذا الصدد سيّئ جدا.

وأردف: “غزة تعرضت لواحدة من أكثر عمليات التطهير العرقي وحشية على مدار عامين على يد إسرائيل”.

#أردوغان :

• أشكر كل دول المنطقة التي أسهمت في وقف إطلاق النار في غزة وعلى رأسها قطر ومصر.

• علينا إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ثم البدء في عمليات إعادة الإعمار.

• حماس واضحة في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن إسرائيل قتلت أكثر من 200 من الأبرياء.… pic.twitter.com/ZuJgndGc3O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

200 شهيد منذ بدء سريان اتفاق غزة

وأوضح أن إسرائيل قتلت أكثر من 200 بريء في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب مواصلتها احتلالها وهجماتها بالضفة الغربية المحتلة.

وتابع: “لا يمكننا السماح بضم (إسرائيل) الضفة الغربية ولا بتغيير وضع القدس ولا بمحاولات المساس بقداسة المسجد الأقصى“.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إنهم سيضيفون 8 مشاريع أخرى هذا العام إلى المشاريع الـ20 التي تم تنفيذها في إطار “برنامج الكومسيك القدس”.

مأساة الفاشر

وحول ما يحدث في السودان شدد أردوغان على أنه لا يمكن القبول بالمجازر ضد المدنيين في الفاشر بالسودان، محملًا العالم الإسلامي المسؤولية الكبرى.

وقال: “علينا مواصلة المساعدات الإنسانية للسودان ويجب الحفاظ على وحدة السودان واستقلاله”.

الرئيس التركي: لا يمكن القبول بالمجازر ضد المدنيين في الفاشر بالسودان والمسؤولية الكبرى تقع على العالم الإسلامي#الجزيرة_مباشر #تركيا #السودان pic.twitter.com/Fki4X7E5MQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

برنامج دعم خاص لسوريا

وفيما يخص سوريا قال: “الدعم المنظم لسوريا مهم جدا وإدماج سوريا في اقتصاد المنطقة أمر ضروري، فنهوض سوريا من جديد أحد أهم أولوياتنا ونشجع على الاستثمار فيها”.

ولفت أردوغان إلى أنهم سيطلقون اليوم برنامج دعم خاصا لسوريا تحت مظلة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي.