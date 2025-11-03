البخيتي: “كلام نتنياهو صحيح ونهاية هذا الكيان على أيدينا”

قال عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي إن الاتهامات المتكررة التي يوجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحركة بأنها تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل صحيحة

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال البخيتي “كلام نتنياهو صحيح بأننا نشكل خطرا وجوديا على هذا الكيان الصهيوني وأضيف إلى ما قاله بأن نهاية هذا الكيان ستكون على أيدينا”.

وواصل البخيتي “وأيضا نقول لنتنياهو ونقول لأمريكا ونقول لبريطانيا إننا لا نؤمن بفكرة الاحتفاظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين وإنما نؤمن بقول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم”.

وحذر البخيتي إسرائيل من الاستمرار بالتورط في العدوان على اليمن قائلا “إذا ما تورط في أي عدوان على اليمن فإن الرد اليمني سيكون فوريا وموجعا وكما قاتلنا بشجاعة دفاعا عن إخواننا المستضعفين في فلسطين فإننا أيضا سنقاتل بشجاعة دفاعا عن أنفسنا”.

واعتبر البخيتي أن فكرة التهديد الوجودي لإسرائيل معروفة لدى نتنياهو حتى قبل طوفان الأقصى مضيفا “السياسيون الإسرائيليون على القنوات الإسرائيلية وعندما كانوا يجيبون على السؤال عن التهديد من حزب الله وحماس والتهديد من إيران وتهديد أنصار الله كانوا دائما يقولون إن أنصار الله يدهم دائما خفيفة على الزناد”.