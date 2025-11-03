الخارجية الإيرانية: بلدان المنطقة بحاجة إلى اتفاقيات فيما بينها لضمان أمنها (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراينة إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي لهذا الأسبوع، إن أمن دول المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاهم والتعاون المتبادل بينها.

وأشار بقائي إلى أن “هناك اليوم إجماعا إقليميا على أن التهديد الرئيسي يأتي من الاحتلال الإسرائيلي، وقال “في الحقيقة، حتى استخدام تعبير “تهديد” في هذا السياق قد لا يكون دقيقا، لأننا نعيش حاليا في حالة حرب إقليمية حقيقية مع الكيان الصهيوني”.

وبيّن بقائي أن مفهوم “التهديد” يُفترض أن يكون لشيء لم يقع بعد، “بينما نحن نشهد منذ أكثر من عامين مجازر وحشية ضد الشعب في فلسطين المحتلة، إضافة إلى الاعتداءات على عدة دول في المنطقة، واستمرار الاحتلال في لبنان وسوريا، والاعتداءات العدوانية ضد دول أخرى مثل قطر، كلها شواهد واضحة على أننا في حالة حرب فعلية”.

إجماع إقليمي واضح

وأضاف “لقد تبلور إجماع واضح بين دول المنطقة على أمرين: الأول أن العدو الحقيقي والفعّال والخطير اليوم هو الكيان الصهيوني. والثاني أن أمن دول المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر التفاهم والتعاون المتبادل بينها”.