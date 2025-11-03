الشيخ الدالي: لم أحزن على دمار بيتي لكن بكيت حين هدم مسجدي (فيديو)

في حلقة جديدة من برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، تحدث الشيخ فادي عيسى الدالي، الإمام الكفيف لمسجد المحطة في قطاع غزة، عن مشاعره بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي منزله ومسجده الذي أمّ فيه المصلين أكثر من 20 عاما.

وقال الدالي: “عندما هدم بيتي فرحت، لأن الله عز وجل تقبل مني. (إنما يتقبل الله من المتقين)، ولم أبك على بيتي قطرة دمع، لكن حين هدم مسجد المحطة تحطم قلبي، لأن قلوبنا معلقة بالمساجد”.

وأضاف: “قلوب أهل غزة وقلوبنا معلقة بالمساجد. تجد أن الإنسان قد لا يتأثر من هدم بيته، لكنه يتأثر جدا من هدم المسجد، لأن فيه ذكريات، فيه صلوات وفيه دمعات”.

واستطرد قائلا: “هذا بالنسبة لمصلّ، فكيف بإمام كانت كل ذكرياته وكل تاريخه في هذا المسجد المبارك؟ لقد هدم الاحتلال في غزة أكثر من 800 مسجد عن بكرة أبيها، هدم كل ذكرياتنا فيها، هدم كل تاريخنا وصلواتنا وجماعاتنا، كأن دمعاتنا كانت بالنسبة له سلاحا يقتله ويزعجه فكان يهدمها ويتعقب أماكنها من المساجد.”

وعن لحظة هدم مسجد المحطة، قال: “كانت لحظة عاصفة في نفسي، لكنني في النهاية رضيت بقضاء الله عز وجل، ولست حزينا على أحجار هدمت، وإنما حزين على صلوات جماعة تركناها وذهبت علينا”.

عودة الحياة إلى المساجد

وعن عودة الحياة إلى المساجد، قال: “حين أعلنَت الهدنة وحين جاء وقت الصلاة، ذهبت إلى مصلى مسجد المحطة وسمعت المؤذن، ارتجفت وبكيت، وتمنيت أن يظل مؤذنا”.

وأضاف: “لم يؤثر فينا كثيرا الجوع، لكن أثر فيّ كثيرا غياب صوت الأذان في هذه الحرب. كان صوت الأذان حياة لأرواحنا وأجسادنا وقلوبنا، فكيف بأذان يغيب؟”

وختم الدالي بقوله: “مجرد أن تبدأ الهدنة ويبدأ الأذان في السريان في المساجد، تجد أن الحياة تعود إلى قلبك، لأنه لا حياة لنا إلا بالله، ولا أنسَ لنا إلا بكلام الله، إلا بذكر الله: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).”