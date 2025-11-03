برلماني بجمهورية جنوب السودان: “جهودنا للتوصل لاتفاق سلام في السودان هو موقف أخلاقي في المقام الأول”

أكد ستيفن لوال نقور عضو البرلمان بجمهورية جنوب السودان أن بلاده ترفض الحرب الأهلية في السودان ولا تزال تعمل على إيجاد حل سلمي لها.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال نقور “هي حرب مرفوضة جملة وتفصيلا ولذلك منذ بداية الأزمة طرح الرئيس سالفاكير ميارديت مبادرة واتصل برئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع وحثهم على وقف إطلاق النار”.

وأضاف نقور “دولة جنوب السودان ملتزمة بعملية السلام في جمهورية السودان الشقيقة والرئيس سالفاكير ميارديت قدم الكثير من المبادرات منها مبادرة الهدنة وكانت هذه أولى مبادراته بمطالبة الأطراف بالالتزام بالهدنة لتسهيل القيام بالجوانب الإنسانية”.

وأشار نقور إلى أن سالفاكير كان رئيس الآلية الثلاثية في مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية “الإيغاد” لوقف إطلاق النار في السودان مردفا “موقف حكومة جمهورية جنوب السودان وموقف الرئيس سالفاكير ميارديت هو الالتزام بالوصول إلى سلام يلبي رغبات الشعب السوداني”.

وأكد نقور أن جهود بلاده مستمرة للتوصل إلى سلام في السودان رغم التحديات الأمنية الموجودة على الأرض مشيرا إلى أن هذا الموقف هو موقف أخلاقي في المقام الأول.