برلماني لبناني: “الموقف الإسرائيلي يتجه نحو مزيد من التصعيد ضد الدولة اللبنانية ككل لا المقاومة”

أكد البرلماني اللبناني عن حزب الله د/ إيهاب حمادة أن ردود الفعل من القيادة اللبنانية على التطورات الأخيرة ستدفع إسرائيل نحو مزيد من التصعيد والتهويل.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال حمادة إن إسرائيل ” واقعا لا تضرب المقاومة ولا تضرب حزب الله فالمقاومة ليست في الأليات التي تعود ملكيتها لوزارة الأشغال البنانية”

نائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله: المستهدف هو #لبنان وليس طائفة أو حزب بعينه#لبنان #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/su620NRGgE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 2, 2025

وعلق حمادة على اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي للرئيس اللبناني بالتلكوء في تفكيك حزب الله ومصادرة سلاحه قائلا “اتهام وزير الدفاع الآن للرئيس بأنه يماطل فهذه رسالة إلى كل اللبنانيين، والموقف المستجد الذي نقدره لرئيس الجمهورية الذي جاء بعد التوغل الإسرائيلي وقتل المواطن اللبناني بدم بارد في البليدة، وطلبه من قيادة الجيش مواجهة أي توغل للجيش الإسرائيلي”.

وأردف حمادة “أعتقد أن هذا الموقف يقتضي من الإسرائيلي بأن يصعد في التهويل وفي التهديد بوجه كل اللبنانيين والآن هذا التهويل هو المعني به بشكل مباشر فيما أعتقد هو الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية”.

وتواصل إسرائيل استهدافها بشكل شبه يومي مواقع في لبنان بمبرر تفكيك شبكة حزب الله العسكرية.