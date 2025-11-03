ترامب: أنا أكثر وسامة من زهران ممداني (فيديو)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا خلال مقابلة مع إحدى مذيعات برنامج “60 دقيقة”، بعدما سألته المذيعة عن رأيه في تشبيه البعض للمرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني به ولكن بنسخة يسارية.

ترامب لمذيعة برنامج “60 دقيقة”: أعتقد أنني أكثر وسامة من زهران ممداني pic.twitter.com/oT9G8j6pOn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 3, 2025

وقال ترامب ضاحكًا أثناء النقاش: “أعتقد أنني أكثر وسامة من زهران ممداني.. أليس كذلك؟”.

وكان المرشح لمنصب عمدة نيويورك قد وجه خطابا باللغة العربية إلى مؤيديه انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المذيعة إن ممداني اشتراكي ليهبّ ترامب مجيبًا: “إنه شيوعي وليس اشتراكي وهذا أسوء بكثير من اشتراكي”.

وجاء التصريح في سياق الحديث عن تأثير الشخصيات الشابة في السياسة الأمريكية، وأشعل جواب ترامب موجة تعليقات على منصّات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره “مزحة عابرة” ومن رأى أنه استمرار لأسلوب ترامب الشهير في المقابلات التلفزيونية.