ترامب: أنا أكثر وسامة من زهران ممداني (فيديو)

ترامب يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"
صورة أرشيفية للرئيس ترامب (أسوشيتد برس)
Published On 3/11/2025
آخر تحديث: 02:46 PM (توقيت مكة)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا جديدا خلال مقابلة مع إحدى مذيعات برنامج “60 دقيقة”، بعدما سألته المذيعة عن رأيه في تشبيه البعض للمرشح لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني به ولكن بنسخة يسارية.

وقال ترامب ضاحكًا أثناء النقاش: “أعتقد أنني أكثر وسامة من زهران ممداني.. أليس كذلك؟”.

وكان المرشح لمنصب عمدة نيويورك قد وجه خطابا باللغة العربية إلى مؤيديه انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

زهران ممداني يتحدث إلى مؤيديه خلال تجمع انتخابي بعد إعلان فوزه بترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك، كوينز، 24 يونيو/حزيران 2025. (غيتي/فرانس برس)
وقالت المذيعة إن ممداني اشتراكي ليهبّ ترامب مجيبًا: “إنه شيوعي وليس اشتراكي وهذا أسوء بكثير من اشتراكي”.

وجاء التصريح في سياق الحديث عن تأثير الشخصيات الشابة في السياسة الأمريكية، وأشعل جواب ترامب موجة تعليقات على منصّات التواصل الاجتماعي، بين من اعتبره “مزحة عابرة” ومن رأى أنه استمرار لأسلوب ترامب الشهير في المقابلات التلفزيونية.

المصدر: الجزيرة مباشر

