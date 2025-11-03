ترامب: رفعنا العقوبات عن سوريا والرئيس الشرع يقوم بعمل جيدا جدا (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع “قد يأتي إلى البيت الأبيض وهو يعمل بجد”.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد سؤاله، بخصوص الرئيس السوري وهل قام بدعوته لزيارة الولايات المتحدة؟ “رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وسمعت أن الرئيس الشرع يقوم بعمل جيدا جدا”.

كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أعلن أمس، أن الرئيس أحمد الشرع سيجري زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الشيباني خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة 2025” أن الشرع سيزور البيت الأبيض خلال الشهر الجاري، وأن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثاته خلال زيارته لواشنطن.

وأكد الوزير أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات، مشددا على أن سوريا تريد علاقات متوازنة مع كل الدول.

الأولى من نوعها

الزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946، والثانية للرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الشرع التقى ترامب في الـ 14 من مايو/ أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض، خلال زيارة أعلن فيها ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، كما جرى لقاء ثان بين الرئيسين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.