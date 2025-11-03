حماس توجه رسالة إلى الوسطاء.. شهيدان في رفح وقصف لخان يونس (فيديو)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيَّين برصاص قوات الاحتلال في منطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين جويتين على بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

انتهاك وقف الحرب

ومن جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي بنسف وتدمير الأحياء السكنية في المناطق الشرقية من قطاع غزة، “انتهاكا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان “عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في المناطق الشرقية، والتي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة”.

ودعا قاسم، الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات، وعدم فتح معبر رفح.