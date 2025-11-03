رئيس بلدية خان يونس للجزيرة مباشر: نحتاج لسنوات لإعادة إعمار المدينة وهذا ما نريده (فيديو)

قال الدكتور علاء الدين البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، للجزيرة مباشر إن مجمل ما ألقاه الاحتلال من قنابل وصواريخ على القطاع يماثل 7 قنابل من التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان.

وأضاف البطة في لقاء مع “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن الاحتلال دمر 80% على الأقل من خان يونس، جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن إعادة إعمارها تتطلب ما بين 3 و5 سنوات بشرط وجود إرادة دولية وتوفر التمويل اللازم لذلك.

وطالب رئيس بلدية خان يونس بإدخال الآليات اللازمة لإزالة 20 مليون طن من الركام لفتح الشوارع وانتشال جثامين الشهداء.

ودعا الوسطاء إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وإدخال العدد المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم التلاعب بأصناف المواد التي يجري إدخالها إلى القطاع.

وأشار رئيس بلدية خان يونس إلى أن البلدية تفتقد الوقود والمواد الأساسية اللازمة لعملها من أجل تخفيف الوضع السيّئ الذي يعاني منه سكان المدينة والقطاع بشكل عام.