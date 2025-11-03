شهيدان في نابلس والخليل برصاص المحتلّين وسط موجة اقتحامات واعتقالات واسعة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الفتى جميل عاطف حنني (17 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الفتى أصيب بالرصاص الحي في منطقة الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ونُقل إلى مشفى رفيديا الحكومي في نابلس حيث أُعلن عن استشهاده لاحقا.

#عاجل| وزارة الصحة: استشهاد الفتى جميل عاطف حنني (١٧ عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/qv3I1oJY6E — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 3, 2025

شهيد في الخليل

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، استشهد الشاب أحمد ربحي الأطرش (32 عاما) فجر اليوم بعد إصابته برصاص مستوطن عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المستوطن أطلق النار على الشاب بشكل مباشر، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليه، تاركة إياه ينزف حتى فارق الحياة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام إلى 14 شهيدا، ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 35 شهيدا، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال.

عاجل| مصادر محلية: استشهاد الشاب أحمد ربحي ادعيس الأطرش (35 عاماً) من مدينة الخليل برصاص مستوطن إسرائيلي، عند مدخل مدينة الخليل الشمالي رأس الجورة. pic.twitter.com/sJw6UCFNiq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 3, 2025

اعتقالات

وواصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت مواطنا في أريحا من قرية شلالات العوجا بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي نابلس، اعتقلت القوات فجر اليوم 4 مواطنين بينهم امرأتان خلال اقتحام عدة أحياء، وهن اعتزاز عبد المنعم جود الله زوجة الشهيد إبراهيم أبو هواش، والدكتورة منال الحاج حمد بدرساوي المحاضِرة في جامعة النجاح، إضافة إلى الشقيقين ثائر وعبد الله فطاير.

كما اعتقلت القوات في رام الله الشابين إسلام حمادة البرغوثي (19 عاما) وشوقي أشرف البرغوثي (18 عاما) عقب اقتحام منزليهما في بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب المدينة، تزامنا مع مداهمات في المزرعة القبلية وأبو شخيدم.

اقتلاع للأشجار واقتحامات

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارا عسكريا يقضي باقتلاع الأشجار في أراضي راس كركر وكفر نعمة غرب رام الله لأغراض “عسكرية”، وتشمل المساحة المستهدفة نحو 15 دونما.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفّذ المستوطنون منذ أكتوبر 2023 ما مجموعه 7154 اعتداءً ضد المواطنين وممتلكاتهم، شملت اقتلاع وتدمير أكثر من 48 ألف شجرة، بينها 37 ألف شجرة زيتون.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل وخرّبت محتويات منزل عائلة شيخ علي.

كما اقتحمت القوات عدة مناطق في محافظة بيت لحم، منها مخيم عايدة شمالا، ومنطقة الدوحة غربا، ومنطقة العبيات شرقا، وفتشت منزل الأسير المحرر جمال أبو جلغيف في إطار حملة المداهمات.