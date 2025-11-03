شهيدان وجرحى إثر غارتين للاحتلال على جنوبي لبنان (فيديو)

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصين استُشهدا وأصيب 7 جرّاء غارتين شنهما الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان، اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان أن شخصا استُشهد وجُرح 7 إثر غارة إسرائيلية على طريق الدوير-الشرقية بقضاء النبطية جنوبي البلاد.

بدورها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق 3 صواريخ موجَّهة على سيارة عند تقاطع الشرقية-الدوير، وهو ما أدى إلى “استشهاد محمد علي حديد، واصابة 7 مواطنين بجروح”.

وذكرت أن الهجوم تسبب في احتراق السيارة المستهدفة وسيارتين أخريين، كما تسبب في أضرار كبيرة بمجمع تجاري يضم 17 محلا، فضلا عن محيطه من محال وشقق، تحطم زجاجها وأصيبت بأضرار مادية.

وأشارت الوكالة إلى أن الموقع المستهدف يُعَد “أكثر منطقة اكتظاظا بالحركة والازدحام”.

في المقابل، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الهدف من الغارة كان ناشطا في جماعة “حزب الله“.

وفي حادث منفصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص إثر غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ عام، فقد زادت إسرائيل من غاراتها على لبنان منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب وزارة الصحة اللبنانية، استُشهد 26 شخصا خلال الشهر الماضي. في حين استشهد 4 أشخاص، السبت الماضي، نتيجة غارة للاحتلال في جنوبي البلاد.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في خمس نقاط استراتيجية في جنوبي لبنان، كما يواصل شن الغارات الجوية.