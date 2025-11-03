غزة تتسلم دفعة جديدة من جثامين الشهداء عبر الصليب الأحمر (فيديو)

أكد مراسل الجزيرة مباشر وصول 45 جثمانًا إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، من الأسرى الفلسطينيين الذين أفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المراسل إن الصليب الأحمر نقل الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع عبر معبر كيسوفيم، وهي دفعة جديدة سلمتها قوات الاحتلال تطبيقا لاتفاق وقف الحرب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت وصول 30 جثمانا لفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، الجمعة، ضمن صفقة التبادل.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قد صرح للجزيرة مباشر الاثنين الماضي بأن هناك صعوبات كبيرة تواجه الطواقم في التعرف على الجثامين، مشيرا إلى أن العديد منها “تعرضت إلى انتهاك، تعذيب، قتل، تقطيع، أو كانت متحللة”، مما يجعل التعرف عليها صعبا جدا على الأسر والطواقم.

وشدد بصل على مطالبهم “الإنسانية” بضرورة توفير مختبرات لفحص الحمض النووي (DNA)، قائلا: “مختبرات لفحص هذه الجثامين أمر هام وأساسي حتى لا يبقى جثمان في غزة ضمن قائمة مجهول”.

واعتبر هذا الوضع أمرا مخالفا للقانون الدولي الإنساني، مطالبا العالم بإدراك خطورة هذه القضية ومصيرها، خاصة أن هناك عائلات تنتظر التعرف على أبنائها لدفنهم.

وأشار إلى أن أخذ عينات من الجثامين مستمر داخل مستشفى ناصر في انتظار قرار بفحص هذه العينات أو إدخال مختبر لفحص (DNA) إلى القطاع.