فيدان: إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار وحماس مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة (فيديو)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل منتظم، وتحول دون إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية، مشددا على ضرورة توقف تل أبيب عن هذه الانتهاكات والوفاء بمسؤولياتها تجاه إيصال الدعم للقطاع المحاصر.

وأشار فيدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إلى أن “حماس مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة مُشكَّلة من الفلسطينيين”، داعيا إلى “ضرورة أن تكون إدارة فلسطين من قِبل الفلسطينيين أنفسهم، وعلى المجتمع الدولي دعم ذلك”.

وأضاف الوزير التركي “يجب عدم السماح بأي عمل يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، محذرا من أخطار تجدُّد عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق السكان.

وقال “لا نريد أن تبدأ الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة من جديد”.

وأكد فيدان أن بلاده تريد القيام بكل ما هو ضروري من أجل السلام “لكننا بحاجة إلى رؤية إطار عمل مقبول أولا”، مضيفا أن “الدول ستتخذ القرار بشأن المشاركة بجنود في قوة الاستقرار الدولية بناء على تعريفها ومعاييرها”.

وكشف الوزير التركي أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار نحو 250 فلسطينيا في غزة، داعيا إلى وقف هذه الهجمات فورا، موضحا أن “ما وقع في غزة من جرائم ضد الإنسانية يجب أن ينتهي، ويجب تسهيل استمرار وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات جدية نحو السلام القائم على حل الدولتين”.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل، بدعم أمريكي، على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة مدة سنتين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدَّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.