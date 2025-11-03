سياسة|قطاع غزة

قطر تواصل توزيع مياه الشرب في المناطق المكتظة في مدينة غزة (فيديو)

مدينة غزة مياه
طفل فلسطيني من قطاع غزة يحمل زجاجة كبيرة من المياه بعد الحصول عليها (الفرنسية)
Published On 3/11/2025
|
آخر تحديث: 11:30 PM (توقيت مكة)

حفظ

تواصل دولة قطر تقديم المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مدة عامين.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، عملية توزيع مياه الشرب في مدينة غزة.

وبدأت قطر بإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المختلفة إلى قطاع غزة، وتوزيعها على النازحين من أهالي القطاع.

وتشمل المساعدات الدقيق والخبز وسلال النظافة الشخصية وحزم الإيواء.

كما ساعدت جرافات تابعة للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في أعمال إزالة الركام وفتح الطرق في مدينة غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان