قطر تواصل توزيع مياه الشرب في المناطق المكتظة في مدينة غزة (فيديو)

تواصل دولة قطر تقديم المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، للتخفيف من الوضع الكارثي نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مدة عامين.

وأظهر مقطع “فيديو” نشرته اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، عملية توزيع مياه الشرب في مدينة غزة.

ضمن المساعدات القطرية لأهالي غزة .. دولة قطر توفر مياه الشرب للمناطق المكتظة والمهمّشة في مدينة غزة #المساعدات_القطرية #قطر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/ZUbocGO5wU — اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة – Q-GRC (@q_grc) November 3, 2025

وبدأت قطر بإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات المختلفة إلى قطاع غزة، وتوزيعها على النازحين من أهالي القطاع.

وتشمل المساعدات الدقيق والخبز وسلال النظافة الشخصية وحزم الإيواء.

كما ساعدت جرافات تابعة للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في أعمال إزالة الركام وفتح الطرق في مدينة غزة.