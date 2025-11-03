للمرة الثانية وبمشاركة مصرية.. الصليب الأحمر والمقاومة في الشجاعية للبحث عن رفات الأسرى (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر أن فريقا من الصليب الأحمر برفقة المقاومة دخلوا حي الشجاعية شمالي غزة، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.

وكانت مصادر ميدانية، أفادت أمس الأحد للجزيرة مباشر، بأن لجنة من الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية، بمشاركة أفراد من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دخلت، حي الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وجاء ذلك في إطار استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، للبحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم قضوا خلال الحرب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الأحد أن المستوى السياسي في تل أبيب صدَّق على تنظيم جولاتٍ ميدانية مشتركة بين الصليب الأحمر وحركة حماس، على أن تشمل أيضا مناطق تقع تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم التعرف على هوية جثث الأسرى الـ3 الذين سلمتهم كتائب القسام، مساء أمس الأحد، ومنهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابط إسرائيلي تأسره القسام.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان “استعادة جثث العقيد آساف حمامي والنقيب عومر مكسيم ناؤترا والرقيب أول عوز دانييل”.