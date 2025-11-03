موسكو تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية بصواريخ “كينجال” وكييف تهاجم منشآت نفطية روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، إن الجيش شن ضربات بأسلحة عالية الدقة، من بينها صواريخ “كينجال”، استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومطارا عسكريا.

وفي بيانها الجديد، أوضحت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم قنبلة جوية، وقذيفة صاروخية من نظام “HIMARS”، إضافة إلى 365 طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة العملية الخاصة بلغت نحو 1485 جنديا خلال 24 ساعة.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت أماكن تخزين وتجهيز الطائرات المسيّرة الهجومية ونقاط انتشار القوات الأوكرانية، وأحبطت أربع محاولات لفك الحصار عن مجموعة من القوات الأوكرانية المحاصرة قرب غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أن القوات الروسية تصدت لعشر هجمات أوكرانية تهدف للخروج من الحصار شمال وشمال غرب كراسنوارميسك، وأسقطت طائرات مسيرة حاولت إيصال الذخيرة والمؤن للوحدات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك.

وأشارت إلى أنه تم “إخراج القوات الأوكرانية من 4 مواقع محصنة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول شرقي أوكرانيا“.

استهداف منشآت تابعة للجيش الروسي

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها استهدفت مصفاة ساراتوف للنفط في منطقة ساراتوف الروسية، مما أدى إلى إصابات واندلاع حريق في مجمع وحدات التكرير.

وأضافت الهيئة أن منشآت لوجستية تابعة للجيش الروسي في منطقة لوهانسك تعرضت أيضا لهجمات، حيث استهدف مستودع للمواد والمعدات الفنية في روزكيشن، إضافة إلى مخزون للوقود ومواد التشحيم في دوفجانسك.

ترامب: لا توماهوك لأوكرانيا

وفي هذه الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يفكر حاليا في صفقة تتيح لأوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك البعيدة المدى لاستخدامها ضد روسيا.

وأبدى ترامب تحفظا اتجاه خطة للولايات المتحدة لبيع صواريخ توماهوك لدول حلف شمال الأطلسي التي ستنقلها إلى أوكرانيا، قائلا إنه لا يريد تصعيد الحرب.

وتشير أحدث تعليقاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إلى أنه لا يزال مترددا بشأن هذه المسألة.

وقال ترامب للصحفيين في أثناء توجهه إلى واشنطن قادما من بالم بيتش بولاية فلوريدا ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في صفقة لبيع الصواريخ “لا، ليس تماما”. وأضاف أنه قد يغير رأيه.

ويبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر وهو مدى كاف لضرب عمق روسيا، بما في ذلك العاصمة موسكو.

وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه الصواريخ، لكن روسيا حذرت من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية.