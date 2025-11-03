وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو يرفض السماح بمرور آمن لأفراد حماس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض السماح بمرور آمن لعشرات من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجودين داخل المنطقة الخاضعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر سياسي أن نتنياهو رفض السماح بخروج 200 من مقاتلي حماس، عالقين في منطقة خلف الخط الأصفر داخل قطاع غزة، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر نحو المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر أن قرار نتنياهو جاء نتيجة ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي معارضة نتنياهو نقل المقاتلين عبر ممر آمن، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد “موقفه الحازم القاضي بنزع سلاح حركة حماس، مع إحباط جميع التهديدات الإرهابية التي تستهدف جيش الدفاع”.

من ناحية أخرى، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بخروج نحو 200 من مقاتلي حماس من مناطق سيطرة الجيش في غزة.