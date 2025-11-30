إصابة ثلاثة إيطاليين وكندي في هجوم لمستوطنين بالضفة

أصيب 4 متضامنين أجانب، ثلاثة إيطاليين وكندي، بجروح جراء هجوم نفذه مستوطنون إسرائيليون الأحد في تجمع عين الديوك غربي مدينة أريحا، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية فلسطينية لوكالة الأنباء الرسمية (وفا)، وشهادات أدلى بها المصابون لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكرت المصادر أن نحو عشرة مستوطنين ملثمين تسللوا إلى المنزل الذي يقيم فيه المتضامنون عند ساعات الفجر، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح مستخدمين الهريّ، مما أسفر عن إصابة 4 منهم بكدمات وجروح مختلفة. كما قام المعتدون بسرقة محتويات المنزل وجوازات السفر والهواتف المحمولة والمحافظ الشخصية.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي، الدكتور رياض عيد، إن المصابين وصلوا صباح الأحد وهم يعانون من كدمات في الوجه والصدر وأماكن أخرى، وقد خضعوا لفحوصات بالأشعة قبل أن يتلقوا العلاج اللازم ويغادروا المستشفى.

وفي روما، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان أن ثلاثة متطوعين دوليين من مواطنيها تعرضوا لاعتداء “من قبل مستوطنين إسرائيليين”، مشيرة إلى أنهم ما زالوا في حالة صدمة، وأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني يتابع الحادثة عن كثب بالتنسيق مع القنصل العام الإيطالي في القدس.

وأفاد أحد المصابين بأن المجموعة كانت نائمة حين هاجمهم المستوطنون الملثمون، موضحا أن بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، وأن الاعتداء استمر بين 10 و15 دقيقة، قبل أن يغادر المهاجمون بعد سرقة أغراضهم الشخصية بما يشمل جوازات السفر والهواتف والبطاقات المصرفية.

ويعيش في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن العنف الاستيطاني شهد تصاعدا ملحوظا منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن الشهر ذاته سجل أعلى معدل هجمات للمستوطنين منذ بدء التوثيق عام 2006، بإجمالي 264 هجوما تسببت في إصابات وأضرار بالممتلكات.