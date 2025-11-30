استشهاد نجل القيادي بحماس غازي حمد في رفح

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، باستشهاد نجل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعضو مكتبها السياسي غازي حمد في رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “قضى على 4 إرهابيين خرجوا من أحد الانفاق في رفح”.

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول أمني أن قوات الجيش تمكنت من قتل جميع قادة “جيب الإرهاب” في رفح.

وذكر أن القتلى هم “قائد كتيبة شرق رفح ونائبه وقائد سرية في الكتيبة ومخرب آخر”، مضيفا أنه جرى “العثور على جثثهم”.

وأمس السبت، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر أن “الاحتلال لن يحصل على صورة استسلام من مقاتلي المقاومة في رفح”.

وأضاف قاسم: “ليس في قاموسنا الاستسلام أو تسليم السلاح للاحتلال”.