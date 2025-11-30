استشهاد نجل القيادي بحماس غازي حمد في رفح
Published On 30/11/2025|
آخر تحديث: 07:13 PM (توقيت مكة)
أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، باستشهاد نجل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعضو مكتبها السياسي غازي حمد في رفح، جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “قضى على 4 إرهابيين خرجوا من أحد الانفاق في رفح”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4بإمكانات معدومة.. النازحون في غزة يترقبون منخفضا جويا ثالثا (فيديو)
- list 2 of 4بعد تدمير 90% من شبكة الكهرباء.. هكذا تسعى شركات محلية لإضاءة غزة (فيديو)
- list 3 of 4خبير أمريكي: “لا ينبغي للعرب السماح لترامب بتفريق وحدتهم”
- list 4 of 4أردوغان: هناك قاتل لم ينل حظا من الإنسانية على رأس إسرائيل
ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول أمني أن قوات الجيش تمكنت من قتل جميع قادة “جيب الإرهاب” في رفح.
وذكر أن القتلى هم “قائد كتيبة شرق رفح ونائبه وقائد سرية في الكتيبة ومخرب آخر”، مضيفا أنه جرى “العثور على جثثهم”.
وأمس السبت، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للجزيرة مباشر أن “الاحتلال لن يحصل على صورة استسلام من مقاتلي المقاومة في رفح”.
وأضاف قاسم: “ليس في قاموسنا الاستسلام أو تسليم السلاح للاحتلال”.
المصدر: الجزيرة مباشر