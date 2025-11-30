البرهان يلتقي رمطان لعمامرة في بورتسودان (فيديو)

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، جهود المنظمة الدولية لدفع مسار السلام في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وأوضح البيان أن البرهان رحب بمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتحقيق السلام في السودان، مؤكدا استعداد حكومته لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في السودان وفي الإقليم.

وأشار البيان إلى أن البرهان شدد خلال اللقاء على رغبة الحكومة في إرساء السلام في جميع أرجاء البلاد بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

من جهته، قال المبعوث الأممي رمطان لعمامرة إنه وصل إلى السودان لمتابعة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، بناءً على تكليف من الأمين العام الذي يتابع تطورات الأزمة بشكل لصيق.

وأضاف لعمامرة أنّه يدرك تعقيدات المشهد السوداني، لافتًا إلى أنّ الفرصة لا تزال متاحة لإطلاق حوار سوداني يحقن الدماء ويُعيد الاستقرار، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل أشكال الدعم.

ويأتي اللقاء في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يشهدها السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

والخميس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن الصراع المتواصل منذ ما يقرب من 3 سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وضع 21.2 مليون شخص أمام شبح الجوع الشديد في البلاد.