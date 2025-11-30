الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 40 مقاوما في رفح خلال أسبوع

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت أكثر من 40 من عناصر المقاومة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي في منطقة الأنفاق شرقي رفح، مؤكدا مواصلة عملياته لـ”تطهير المنطقة من المخربين والأنفاق”، وفق وصفه.

وأوضح بيان للجيش أن قواته تعمل منذ 40 يوما في شرق رفح ضمن عمليات مركزة تهدف إلى تدمير ما تبقى من المخابئ والأنفاق تحت الأرض، و”إلحاق هزيمة بالعناصر المسلحة المنتشرة في المنطقة”.

وأضاف الجيش أن العمليات الأخيرة أسفرت عن القضاء على أكثر من 40 مقاتلا على طول الطريق شرق رفح خلال الأسبوع الماضي.

وكانت حركة حماس قد أكدت أمس السبت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي “لن يحصل على أي صورة استسلام من مقاتلي المقاومة في رفح“، مشددا على أن مقاتلي كتائب القسام المحاصرين هناك “يسجلون صمودا أسطوريا سيخلده التاريخ”، وأنه “ليس في قاموسهم الاستسلام أو تسليم السلاح”.