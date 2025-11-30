الجيش السوداني يعلن استعادة السيطرة على مناطق في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة (فيديو)

أكدت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن الجيش السوداني استعاد السيطرة على منطقة تبسة بولاية جنوب كردفان، عقب معارك مع قوات الحركة الشعبية المتحالفة مع الدعم السريع.

وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، صباح اليوم، بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى، وذلك في مواقع عدة بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان.

وأوضحت المصادر أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تجمعاتِ الحركة الشعبية-شمال في قرية الدامرة قرب مدينة العباسية، قبل أن يشن هجوما بريا مكَّنه من استعادة السيطرة على البلدة.

وفي السياق نفسه، نشر جنود من الجيش السوداني مقاطع مصوَّرة أكدوا فيها سيطرتهم على منطقة الدامرة بولاية جنوب كردفان.

ولم تفلح جهود إقليمية ودولية عديدة في وقف حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلعت منذ إبريل/نيسان 2023، وتسببت في مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “الدعم السريع” حاليا على ولايات إقليم دارفور الخمس غربا جميعها، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.