بالفيديو.. جوني يوضح ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟

أوضح الخبير الاستراتيجي العميد حسن جوني أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ولم يعد يمثل لها شيئا.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال جوني ” الرؤية الأمنية الإسرائيلية ومن خلفها الرؤية الأمنية الأمريكية لم تعد تعترف بهذا الاتفاق ولا ترضى به وخاصة في ظل الطروحات العديدة التي تقدمت بها الدبلوماسية الأمريكية للجانب اللبناني لإقرار حلول بديلة”.

وأشار جوني إلى أن الاتفاق بحد ذاته مجرد تكريس للقرار الأممي رقم 1701 الصادر عام 2006 للتهدئة بين إسرائيل ولبنان مضيفا أن الاتفاق الأخير “هو تشديد على القرار 1701 مع إضافة تعزيز لدور لجنة أليات المراقبة وإضافة عضوين إليها وهما أمريكا وفرنسا“.

واعتبر جوني أن هناك بندا في الاتفاق ربما له تفسير مختلف لدى كل طرف وهو أنه يحق لكل دولة أن تدافع عن نفسها وفقا لمقتضيات القانون الدولي وهو أمر بديهي لكنه يصب في صالح إسرائيل.

وعرج جوني على “ما حصل من تفاهمات جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما سمي الورقة الخاصة وبالتالي فإسرائيل لم تعد معنية بالاتفاق بعدما تخطته الأحداث الجارية”.

وخلص جوني إلى أن القرار 1701 نفسه لم يعد مقبولا كحل نهائي لهذا الوضع الميداني في جنوب لبنان سواء من الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل.