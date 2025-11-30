تونس.. اعتقال الناشطة شيماء عيسى خلال مظاهرة تندد بقمع الحريات

اعتقلت السلطات التونسية الناشطة السياسية شيماء عيسى، السبت، خلال مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص في العاصمة تنديدا بالتضييق على حرية التعبير، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

واعتقلت قوات الأمن خلال المسيرة الناشطة شيماء التي حُكم عليها، الجمعة، بالسجن 20 عاما، حسب ما أفاد محاموها لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت الوكالة عن المحامي سمير ديلو قوله إن “أفراد أمن بملابس مدنية أمسكوا بها ودفعوها إلى داخل سيارة”.

وأضاف ديلو متسائلا “لو كانت ترغب في الفرار (بعد إدانتها) فلماذا كانت ستتظاهر؟”.

ومنذ تفرُّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطات في صيف عام 2021، تؤكد منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية تراجع الحقوق والحريات في تونس التي بدأت مسار انتقال ديمقراطي بعد إطاحة نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

ومنذ وصول سعيّد إلى الحكم، اعتقل العشرات من المعارضين والمحامين والصحفيين وناشطي المجتمع المدني بتهم أبرزها “التآمر ضد أمن الدولة”، بموجب “المرسوم 54” المتعلق بنشر معلومات كاذبة.