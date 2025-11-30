سفير إسرائيل يهاجم كتب الأطفال في مكتبة الأمم المتحدة (فيديو)

سعى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى ممارسة الضغط على مكتبة المنظمة الدولية من خلال شن حرب على كتب الأطفال داخل مكتبة الأمم المتحدة ومنها كتاب مصوَّر يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين.

وشبَّه دانون صور معاناة الفلسطينيين في الكتاب بـ”صور الهولوكوست”، معتبرا وجوده غير لائق.

كما استنكر في الوقت ذاته غياب مذكرات أسير إسرائيلي سابق لدى حماس عن أسرهم.

وهاجمت روان عثمان، الداعمة لإسرائيل، مكتبات نيويورك حيث عرضت هي الأخرى لإسرائيل كتبا مؤيدة للفلسطينيين في إحدى مكتبات نيويورك.

واعتبرت روان هذه الكتب دليلا على “السرديات المتحيزة المعادية للصهيونية التي تؤثر في الشباب”. كما انتقدت عناوين مثل كتاب “لسنا أرقاما”، وهو مجموعة مختارة من كتابات الشباب الفلسطيني عن الحياة تحت الاحتلال.

سخرية وغضب على منصات التواصل

أثارت مطاردة الكتب من قِبل الإسرائيليين موجة سخرية وغضب على المنصات العربية والعالمية.

ورأى رائد أن “غباء الصهاينة لا حدود له” لأنهم قاموا بعمل “دعاية مجانية للكتب، والكل سيقتنيها الآن”.

ومن جانبه، قال توم (يهودي) “ملايين اليهود وكذلك مليارات البشر في العالم يرون أوجه التشابه المقلقة بين الهولوكوست والإبادة جماعية في غزة“، واصفا استخدام إسرائيل للهولوكوست لتبرير أفعالها بأنه “أمر مقزز وبغيض”.

ولخص بشار الموقف قائلا “الكتاب لا يحتوي على كلمة هولوكوست إطلاقا ولكنه [دانون] رأى الصور وأدرك التشابه، وهذا في جوهره اعتراف بأن إسرائيل ارتكبت هولوكوست في غزة”.