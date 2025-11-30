لحظة استهداف أوكرانيا لناقلتي نفط في البحر الأسود (فيديو)

نشر جهاز الأمن الأوكراني، يوم السبت، مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف ناقلتي نفط في البحر الأسود.

ويُظهر المقطع، الذي صُوّر بكاميرا مثبَّتة على مركبات بحرية مسيَّرة، لحظات الاقتراب من السفن، ثم لحظة الانفجار من زاوية أخرى.

وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الناقلتين تابعتان لما يُسمى “أسطول الظل” الروسي، الذي تستخدمه موسكو في بيع نفطها للالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال مصدر في الجهاز -رفض ذكر اسمه- إن الناقلتين “كايروس” و”فيرات” استُهدفتا بمسيَّرات من طراز “سي بيبي” خلال عملية مشتركة بين جهاز الأمن والقوات البحرية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت أن ناقلة النفط “فيرات” التي تعرضت لهجوم بمسيَّرة بحرية، يوم الجمعة، استُهدفت مجددا صباح السبت قبالة السواحل التركية، بعدما أبلغت عن انفجار مساء الجمعة على متن سفينة أخرى تُستخدم أيضا لتصدير النفط الروسي.

وأعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، يوم السبت، أن الهجومين على ناقلتي النفط “فيرات” و”كايروس”، اللتين ترفعان علم غامبيا، وقعا داخل منطقة اقتصادية خاصة في البحر الأسود، وليس في المياه الإقليمية التركية.