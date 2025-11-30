مستشار قائد الدعم السريع: وافقنا على الهدنة والطرف الآخر يواصل قصفنا (فيديو)

أعلن محمد المختار النور، الناطق باسم وفد التفاوض والمستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع في السودان وعضو الهيئة القيادية بتحالف “تأسيس” ترحيب قوات الدعم السريع بكل المبادرات الداعية إلى إنهاء الحرب، مشيرا إلى التزامهم بالهدنة التي أعلنتها المجموعة الرباعية.

وخلال مشاركته، اليوم الأحد، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، قال النور إنهم “يرحبون بأي جهود تُبذَل لإيقاف الحرب ومعالجة جذور الأزمة”.

وأضاف أنهم (الدعم السريع) بحثوا في واشنطن مع ممثلين لدول الرباعية مقترح الهدنة الإنسانية ووافقوا عليه كاملا.

كما أوضح أنهم “وافقوا على الهدنة منذ طرحها والتزموا بها، لكن الطرف الآخر –على حد قوله– لم يوافق عليها وظل يقصف قواتهم في مختلف المناطق”، على حد زعمه.

وجدد النور تأكيده على أن قوات الدعم السريع ترحب بكل المبادرات الساعية لإنهاء الحرب، مشددًا على دعوتهم إلى بناء وتكوين جيش مهني جديد يلبي طموحات السودانيين ولا تسيطر عليه مجموعات بعينها.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان تحالف السودان التأسيسي، بقيادة قوات الدعم السريع، مقتل العشرات من طلاب المدارس وإصابة مدنيين آخرين –معظمهم من النساء والأطفال– جراء قصف الجيش السوداني بالطائرات المسيّرة منطقة كُمو في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم التحالف علاء الدين عوض نقد، في بيان، إن ما وصفهم بالمجرمين “يطيلون معاناة السودانيين” داعيًا السودانيين والسودانيات والمجتمع الإقليمي والدولي إلى الوقوف “بقوة وبكافة الوسائل الممكنة” لإنهاء ما تعيشه الشعوب السودانية من مآسٍ، على حد تعبيره.

والاثنين الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة لمدة 3 أشهر بالسودان، وذلك استجابة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودول الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات.