مصر.. القضاء يبطل نتائج 29 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أبطلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 29 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بسبب “وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها”.

جاء ذلك في وقت متأخر، مساء السبت، بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 محافظة من أصل 27.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة (من أصل 70 دائرة) في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد “مخالفات جوهرية”، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشملت هذه المرحلة محافظات: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف (وسط)، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان (جنوب)، والبحر الأحمر (شرق)، والإسكندرية، والبحيرة (شمال)، والوادي الجديد، ومرسى مطروح (غرب).

وقضت المحكمة بـ”بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 29 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات”.

والأحد، قال مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، إن الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى أن الهيئة في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإبطال مجموعة من الدوائر.

وفي 24 و25 نوفمبر الجاري، أُجري اقتراع المرحلة الثانية والأخيرة في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومدة مجلس النواب 5 سنوات، وهو السلطة التشريعية بمصر، ويبلغ عدد أعضائه 568 عضوا.