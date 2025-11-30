نتنياهو يتقدم بطلب رسمي للعفو في قضايا الرشوة والفساد (فيديو)

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بطلب رسمي للرئيس إسحاق هيرتسوغ بالعفو، مضيفة أن نتنياهو طلب الحصول على عفو كامل ولم يعترف بالذنب ويرى أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء محاكمته بشكل فوري.

وأوضحت صحيفة جيروساليم بوست أن محامي نتنياهو، أميت حداد، قدم الطلب إلى الدائرة القانونية في مكتب الرئيس.

ويتضمن الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة من حداد ورسالة شخصية موقعة من نتنياهو. ونُشرت الوثيقتان للجمهور باللغة العبرية نظرًا لأهمية الطلب الاستثنائية.

وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي أن طلب العفو المقدم من نتنياهو استثنائي وله تداعيات مهمة، وأن الرئيس ينظر فيه بمسؤولية وجدية.

نتنياهو: “المحاكمة تمزقنا من الداخل”

وزعم نتنياهو في كلمة مصورة، اليوم، أن مصلحته كانت في استمرار الإجراءات القضائية ليحصل على براءته، لكن مصالح الأمن والسياسة تقتضي أمرا آخر.

وتابع نتيناهو: “استمرار محاكمتي يثير خلافات. أنا مقتنع بأن إنهاءها سيقلل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة”.

وادعى أن طلب العفو مهم للوضع الداخلي الإسرائيلي قائلا: “نحن بحاجة إلى وحدة وطنية. وهذه المحاكمة تمزقنا من الداخل”.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عنه للتفرغ معا للعمل على المصالح المشتركة بين بلديهما.

وأشار نتنياهو إلى أن التحقيقات في قضيته بدأت قبل 10 سنوات، ومحاكمته بدأت قبل 6 سنوات وقد تستمر سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويحاكم على خلفيتها منذ العام 2020 هي:

حصوله وأفراد عائلته على هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.

تفاوضه مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

تقديمه تسهيلات لصاحب موقع واللا الإخباري مقابل تغطية موالية.

دعم ترامب

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، أعلن في 12 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن الرئيس تلقى رسالة من ترامب يطلب فيها العفو عن نتنياهو.

وقال ترامب في رسالته “أعتقد أن هذه القضية ضد بيبي (نتنياهو) الذي ناضل إلى جانبي طويلا بما في ذلك ضد عدو إسرائيل اللدود إيران، هي محاكمة سياسية غير مبررة”.

وتابع قائلا “حان الوقت لندع بيبي يوحد إسرائيل بالعفو عنه وإنهاء هذا الصراع القانوني نهائيا”. كما أشار في رسالته إلى أن نتنياهو “منخرط في عملية التواصل مع قادة الشرق الأوسط الرئيسيين لضم العديد من الدول الأخرى إلى اتفاقات أبراهام”.