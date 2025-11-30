وزير خارجية السودان الأسبق: “لم نسمع أبدأ أن أحد أطراف النزاع يصبح طرفا في آلية للوساطة لحله”

انتقد وزير الخارجية السوداني الأسبق د/ الدرديري محمد أحمد مشاركة دولة بعينها متورطة في الصراع في بلاده كعضو في ألية الرباعية الدولية الوسيطة لحل النزاع.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال الوزير السابق “أن تكون إحدى الدول المتهمة وليس من قبل السودان فقط وإنما من قبل المجتمع الدولي بأكمله بالمشاركة في الحرب وتكون طرفا في مثل هذه الآلية هو أمر مرفوض ولم نسمع من قبل أبدا بأن أحد أطراف أي نزاع يجلس وسيطا لحله”.

وزير الخارجية السوداني الأسبق الدرديري محمد للجزيرة مباشر: الرباعية من خلال ما طرحته تمهد لعودة الدعم السريع وحلفائه للمشهد السياسي#الجزيرة_مباشر #السودان #الرباعية pic.twitter.com/f2xUHOHEml — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2025

واعتبر الدرديري أنه من حيث المضمون فما تقدمت به الرباعية من مقترحات “هو بالتأكيد محاولة لجعل الدعم السريع يعود من جديد إلى منصة التفاوض وجعله يعود مرة أخرى مع حلفائه إلى المشهد السياسي”.

واتهم الدرديري بيان 12 سبتمبر/ أيلول الماضي بالانحياز ومحاولة قيام الرباعية بإقصاء فصائل معينة من المشهد السياسي وتحجيم دور الجيش السوداني ونزع أي شرعية منه لإدارة الدولة.

وخلص الدرديري إلى القول “وبالتالي فإن ما جاء في بيان الرباعية الدولية يؤكد أنها ليست محايدة”.

وكان رئيس مجلس السيادة ووزير الدفاع عبد الفتاح البرهان قد انتقد الرباعية الدولية الأسبوع الماضي واعتبرها غير محايدة ورفض مقترحها المقدم لوقف إطلاق النار في السودان.

كما تعهد البرهان بالقضاء على الدعم السريع وألا يكون للإمارات أي دور في بلاده مستقبلا.