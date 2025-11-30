سياسة|السودان

وزير خارجية السودان الأسبق: “لم نسمع أبدأ أن أحد أطراف النزاع يصبح طرفا في آلية للوساطة لحله”

نازحون فروا من مدينة الفاشر، غربي السودان، في طويلة، بإقليم دارفور (الفرنسية)
Published On 30/11/2025
آخر تحديث: 03:48 AM (توقيت مكة)

انتقد وزير الخارجية السوداني الأسبق د/ الدرديري محمد أحمد مشاركة دولة بعينها متورطة في الصراع في بلاده كعضو في ألية الرباعية الدولية الوسيطة لحل النزاع.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال الوزير السابق “أن تكون إحدى الدول المتهمة وليس من قبل السودان فقط وإنما من قبل المجتمع الدولي بأكمله بالمشاركة في الحرب وتكون طرفا في مثل هذه الآلية هو أمر مرفوض ولم نسمع من قبل أبدا بأن أحد أطراف أي نزاع يجلس وسيطا لحله”.

واعتبر الدرديري أنه من حيث المضمون فما تقدمت به الرباعية من مقترحات “هو بالتأكيد محاولة لجعل الدعم السريع يعود من جديد إلى منصة التفاوض وجعله يعود مرة أخرى مع حلفائه إلى المشهد السياسي”.

واتهم الدرديري بيان 12 سبتمبر/ أيلول الماضي بالانحياز ومحاولة قيام الرباعية بإقصاء فصائل معينة من المشهد السياسي وتحجيم دور الجيش السوداني ونزع أي شرعية منه لإدارة الدولة.

وخلص الدرديري إلى القول “وبالتالي فإن ما جاء في بيان الرباعية الدولية يؤكد أنها ليست محايدة”.

وكان رئيس مجلس السيادة ووزير الدفاع عبد الفتاح البرهان قد انتقد الرباعية الدولية الأسبوع الماضي واعتبرها غير محايدة ورفض مقترحها المقدم لوقف إطلاق النار في السودان.

كما تعهد البرهان بالقضاء على الدعم السريع وألا يكون للإمارات أي دور في بلاده مستقبلا.

المصدر: الجزيرة مباشر

