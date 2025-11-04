الاحتلال ينسف منازل في خان يونس ويعتقل صيادين.. وحماس تتهمه بإبادة العمران

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة شمالي القطاع، في تصعيد ميداني جديد يهدد اتفاق وقف إطلاق النار.

في هذا السياق، قالت مراسلة الجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال نفّذت عمليات نسف لعدد من منازل الفلسطينيين داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية الإسرائيلية.

عمليات نسف

من جانبه، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، إن الاحتلال “يستكمل عملية إبادة كل مظاهر العمران في قطاع غزة عبر عمليات النسف المستمرة كامتداد لحرب الإبادة في ظل وقف إطلاق النار”، مضيفًا أن هذه الانتهاكات “تستلزم موقفًا واضحًا من جميع الأطراف لوقف هذه السياسة العدوانية”.

اعتقال صيادين

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 5 صيادين فلسطينيين أثناء عملهم في البحر قبالة مدينة غزة، بعد مهاجمة مراكبهم وإطلاق النار عليهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن بحرية الاحتلال اعتقلت 5 صيادين، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وهم: الأشقاء محمد ومحمود وأحمد رشاد الهسي، وعلاء رجب الهسي، ومحمد أحمد طلبة.

وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في بيان، إن زوارق الاحتلال الحربية هاجمت صباح اليوم زوارق الصيادين غرب ميناء غزة، وأطلقت النار نحوهم.

وأوضح بكر، أن البحرية الإسرائيلية أجبرت الصيادين على النزول إلى الماء بدون ملابس، قبل تقييدهم واعتقالهم والتوجه بهم إلى منطقة مجهولة.

وأشار إلى أن 4 من الصيادين المعتقلين من عائلة واحدة، بينهم 3 أشقاء.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم.

وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت قواربهم، مما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.

إطلاق نار داخل الخط الأصفر

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول إصابة لمستشفى المعمداني إثر إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة.

تأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخرقته إسرائيل عشرات المرات.