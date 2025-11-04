“الدعم السريع” تعلن إسقاط طائرة حربية للجيش في غرب كردفان (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أن دفاعها الجوي نجح في إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني من طراز “إليوشن” في سماء مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان.

وقالت الدعم السريع إنها أسقطت الطائرة التي استهدفت مناطق سكنية وأسواقا، وأدّت إلى “سقوط عشرات القتلى والجرحى”، على حد زعمها.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان إن الغارات التي نفذها ما وصفه بـ”جيش الحركة الإسلامية الإرهابية” طالت مناطق ود بندة وعيال بخيت، إضافة إلى مدينتي الفولة وبابنوسة، مشيرا إلى أن “الطيران استخدم صواريخ وبراميل متفجرة”.

وأضاف البيان أن الغارات أدت إلى “مقتل وجرح عشرات المدنيين الأبرياء، بينهم أطفال ونساء وكبار سن”، ووصف ما حدث بأنه “جرائم مروعة” تضاف إلى ما سمّاه “سجل الإبادة الجماعية”.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من الجيش السوداني بشأن إسقاط الطائرة حتى الآن.