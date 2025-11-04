بعد نشر الدعم السريع مقطعا له.. بيان جديد من نقابة الصحفيين السودانيين بشأن معمر إبراهيم

أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها واستنكارها الشديدين بعد نشر قوات الدعم السريع مقطع “فيديو” يظهر فيه الصحفي معمر إبراهيم، في وقت سابق يوم الاثنين.

وقالت النقابة في بيان إن المقطع “يشكل مهزلة تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وينتهك بشكل سافر الحق في السلامة الجسدية والنفسية”.

وأضافت النقابة أن “عرض الصحفيين المحتجزين في مشاهد إذلال أو استجواب علني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويُعَد جريمة تمس حرية الصحافة وحقوق الإنسان”، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي معمر إبراهيم.

كما أعرب البيان عن قلق النقابة البالغ لتزايد “الانتهاكات بحق الصحفيين في مدينة الفاشر، عقب سيطرة الدعم السريع عليها الأسبوع الماضي، وما ترتب على ذلك من اختفاء المصور الصحفي إبراهيم جبريل أبكر، بعد ظهوره ضمن مجموعة من المحتجزين في تسجيل مصوَّر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وحمَّلت النقابة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة أبكر، وطالبتها بالكشف عن مصيره والإفراج الفوري عنه وعن جميع الصحفيين المحتجزين لديها.

ودعا بيان النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الصحفية إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن الصحفيَّين إبراهيم أبكر ومعمر إبراهيم.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا، يُظهر الصحفي معمر إبراهيم.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي إن التحقيق مع معمر كشف أنه “غير محايد”، مشيرا إلى أنه كان يصف القوات بأنها “ميليشيا وجنجويد”.

وذكر قرشي أن معمر بصحة جيدة، وأنه تواصل مع أسرته، مشيرا إلى أنه سيُطلَق سراحه حال موافقة القيادة على ذلك.

من جهته، أكد معمر في المقطع المصور أنه بصحة جيدة، موضحا أن التحقيق معه جاء على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيها قوات الدعم السريع بأنها “ميليشيا”.

واعتقلت قوات الدعم السريع الصحفي معمر إبراهيم عقب سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، قبل أيام.