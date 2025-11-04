بمشاركة مصرية لليوم الثالث.. الصليب الأحمر والمقاومة في الشجاعية بحثا عن جثث الأسرى (فيديو)

تواصل فرق الصليب الأحمر الدولي، واللجنة الفنية المصرية، بصحبة فريق من المقاومة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين، داخل 3 نقاط بعمق حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عملية البحث تواجه صعوبات معقدة.

ونقل المراسل عن مصادر خاصة، أن ما تم إنجازه في النقاط الثلاث لا يتعدى 40% مما هو مطلوب، بسبب حجم الدمار الكبير في المنطقة التي توصف بأنها منكوبة، إذ تمتلئ بالركام والدمار نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر طوال العامين الماضيين.

وتشارك آليات وجرافات ومعدات ثقيلة، تابعة للجنة الفنية المصرية، في عملية البحث.

ورصدت الجزيرة مباشر اللحظات الأولى لتقدم سيارات الصليب الأحمر إلى عمق حي الشجاعية بصحبة مركبتين تقلان مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأمس الاثنين، سلمت المقاومة الاحتلال جثامين 3 أسرى، منهم العقيد أساف حمامي أرفع ضابط إسرائيلي تأسره القسام.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان “استعادة جثث العقيد أساف حمامي والنقيب عومر مكسيم ناؤترا والرقيب أول عوز دانييل”.

وطالب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حماس “بالوفاء بالتزاماتها” وإعادة جثث بقية الأسرى. وأضاف “لن نتنازل عن إعادة جميع جثامين المختطفين ولن ندخر أي جهد من أجل تحقيق ذلك”.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل في غزة.

والأسبوع الماضي، سمحت إسرائيل بدخول معدات للبحث عن جثامين الأسرى القتلى، وفق ما أكده إعلام إسرائيلي، في وقت تمنع فيه دخول آليات ثقيلة للقطاع لانتشال آلاف من جثامين الفلسطينيين المفقودين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها خلال الحرب.