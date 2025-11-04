زامير في جنازة أرفع ضابط إسرائيلي تأسره القسام: الحرب لم تنتهِ وجاهزون لعودة القتال (فيديو)

قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن عملية إعادة الأسرى من قطاع غزة لم تنتهِ بعد، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته “حتى إعادة آخر مختطف”.

وأضاف خلال مراسم جنازة العقيد أساف حمامي “بعد سنتين من عملية قتالية معقدة جدا، أعدنا جنودنا واستعدنا مفهوم وتصور الأمن لدولة إسرائيل إزاء التهديدات. الحرب لم تنتهِ، وما زلنا نعمل في بقية الجبهات، وجاهزون للعودة للقتال في كل لحظة”.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن العمل حتى إعادة جميع الأسرى من غزة، معتبرا ذلك “واجبا وطنيا لا يمكن التراجع عنه”.

تسليم جثث 3 أسرى إسرائيليين

ويأتي تصريح رئيس الأركان بعد يوم من إعلان كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسليم جثث 3 أسرى إسرائيليين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن من بين الجثث التي تم التعرف عليها العقيد أساف حمامي، الذي يعد أرفع ضابط إسرائيلي تأسره القسام، إلى جانب النقيب عومر مكسيم ناؤترا والرقيب أول عوز دانييل.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي أنه تمت استعادة الجثث الثلاث وتسليمها إلى الجهات المختصة.