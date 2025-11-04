سموتريتش يعلن تكلفة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في قطاع غزة كلفت إسرائيل نحو 250 مليار شيكل (نحو 77 مليار دولار).

وأوضح سموتريتش، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، أن من بين هذه التكاليف 21 مليار شيكل من التعويضات موزعة على 120 ألف دعوى تعويض.

وقال سموتريتش، في تصريحات سابقة، إن تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 300 مليار شيكل (نحو 93 مليار دولار)، لكنه تعهد باستمرار الحرب “حتى تحقيق النصر الكامل”، وفق وصفه.

عاجل | وزير المالية الإسرائيلي: تكلفة الحرب بلغت 250 مليار شيكل حتى الآن منها 21 مليارا تعويضات موزعة على 120 ألف دعوى تعويض pic.twitter.com/vURKRwtEzM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2025

تأثيرات سلبية في الاقتصاد الإسرائيلي

وكان موقع بلومبيرغ قد أوضح، في تقرير نشره أخيرا، أن الحرب في قطاع غزة لها تأثيرات سلبية واضحة في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ أصبح الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، الذي يبلغ 580 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي، أصغر من مستوياته قبل الحرب، وذلك بعد تعديله لاستبعاد أثر التضخم.

وأوضح الموقع أن الحكومة الإسرائيلية اقترضت مبلغا قياسيا من أسواق السندات العام الماضي للمساعدة في تمويل نفقات الحرب.

وذكر الموقع أنه وفق بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، اقترضت الحكومة العام الماضي 278.4 مليار شيكل (75.9 مليار دولار)، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق للاقتراض، البالغ 265 مليار شيكل في عام 2020 خلال جائحة كوفيد 19. وجرت معظم عمليات الاقتراض، نحو 81% منها، في سوق السندات المحلية الإسرائيلية.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من البرلمان الموافقة على زيادة قدرها 30 مليار شيكل لميزانية العام الحالي، التي تمّت الموافقة عليها قبل ستة أشهر فقط، لتغطية الحرب على جبهات عدة، منها غزة ولبنان وإيران.

تكاليف مباشرة وغير مباشرة

وأوضح موقع بلومبيرغ أن الجزء الأكبر من نفقات الحرب في غزة هو رواتب جنود الاحتياط، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق، إذ جرى استدعاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين منذ بداية الحرب، ويتقاضون 36 ألف شيكل شهريا في المتوسط (11 ألف دولار)، أي أكثر بنسبة 50% من متوسط ​​الأجور في إسرائيل.

وتشكل الذخيرة والصواريخ الاعتراضية ثاني أكبر بند من النفقات العسكرية، إذ تمثل ربع الإنفاق على الحرب.

وكان خبير الاقتصاد السياسي والمستشار السابق بصندوق النقد الدولي زيان زوانة قد قال، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، إن التكاليف التي أعلنتها جهات إسرائيلية (مثل وزراة المالية) للحرب تركز أساسا على التكاليف المباشرة، وهي تكاليف الذخيرة والوقود وقطع الغيار والصواريخ الاعتراضية ومرتبات العسكريين والتعويضات.

ولا تشمل هذه الأرقام التكاليف غير المباشرة جرّاء الحرب، منها الإغلاق شبه الكامل لميناء إيلات، وتراجع قطاعات اقتصادية مهمة، منها السياحة التي توقفت بشكل شبه كامل، والنقل والتكنولوجيا.

ووفق تقديرات زوانة، فإن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب في قطاع غزة يصل إلى أرقام أعلى كثيرا مما يعلنه المسؤولون الإسرائيليون، وذلك لأسباب سياسة، ولرغبتهم في الاحتفاظ بصورة إسرائيل بلدا جاذبا للاستثمارات، وهي الصورة التي كان يُروَّج لها قبل الحرب في قطاع غزة.

وأوضح موقع بلومبيرغ أنه بشكل منفصل عن تكاليف الحرب في غزة ولبنان، تخصّص إسرائيل نحو 49 مليار دولار للمشتريات الطويلة الأجل لتعزيز قدراتها العسكرية مستقبلا، ومن بينها مشتريات من طائرات “إف-35″، وأكثر من 8.9 مليارات دولار للبحث والتطوير.