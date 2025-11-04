“سيبك من الجزيرة ورد على الاتهامات”.. الفاشر تشعل سجالا مع وزير من حكومة “تأسيس” على الهواء (فيديو)

ثار نقاش حاد بين المذيع في الجزيرة مباشر أحمد طه، ووزير الصحة في حكومة “تأسيس” التابعة للدعم السريع علاء نقد، بشأن الانتهاكات التي جرت في مدينة الفاشر غربي السودان من قِبل قوات الدعم السريع.

وخلال مداخلة على شاشة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، وجَّه الزميل أحمد طه سؤالا إلى الوزير بشأن تلك الانتهاكات، لكن الأخير بادر بالزعم أن القناة “تنشر أخبارا كاذبة”، فباغته طه “يا أخي الكريم، رد على هذا الاتهام، وسيبك من مهنية الجزيرة”.

وادعى علاء نقد أن “الجزيرة مباشر تنشر أخبارا لشبكة أطباء مجهولة على فيسبوك”، في إشارة إلى شبكة أطباء السودان. كما اتهم “العديد من القنوات العربية” بأنها تقوم بحملة ضد الدعم السريع بعد “تحرير” مدينة الفاشر، على حد قوله.